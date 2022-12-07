На восстановление уйдут годы: украинцы не скоро смогут иметь электроэнергию, как раньше

Украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате массированных ракетных обстрелов россиян, пока отключение света вынуждены. Восстановление наших энергетических объектов выполняют чуть ли не круглосуточно.

Однако, чтобы восстановить энергосистему до состояния, которое было до войны, понадобится много времени. И это при условии, что Россия прекратила ракетный террор и не будет наносить новые удары. Об этом сообщил Александр Харченко – директор Центра исследований энергетики во время брифинга 7 декабря.

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Уже через 2 недели украинцы перестали бы ощущать последствия повреждений

Однако, по словам Харченко, отлавливать систему до военного уровня никто и не планирует. Мы будем ее модернизировать и улучшать. Восстановления также будут постепенными.

Если бы представить себе, что мы сегодня победили и восстанавливаем энергосистему, то где-то через 2 недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. То есть отключения продолжались по 4 часа в сутки и о них было предупреждено,

– отметил Александр Харченко.

Еще где-то за 2, 5 – 3 месяца, по словам специалиста, отключения ушли бы в прошлое и все получали электричество круглосуточно, как это было до войны – спокойно и полноценно.

2 – 3 года, чтобы полностью восстановить энергосистему

По оценке Харченко, чтобы полностью восстановить систему до состояния, в котором она находилась до войны, понадобится около 2 лет.

Для того чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить, качественно, современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную, зеленую, так что больше ориентируется на возобновляемые источники – нам понадобится 2,5 – 3 года,

– резюмировал специалист.

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