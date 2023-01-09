Эксперт по энергетике объяснил, сколько времени нужно на полное восстановление электроснабжения

Помимо попыток штурмовать Бахмут, еще одной целью России в войне было уничтожение украинской энергосистемы. Впрочем, благодаря силам ПВО и энергетикам последние российские атаки не имели серьезных последствий для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он также спрогнозировал, когда Украина сможет восстановить необходимые объемы электроснабжения.

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Сколько времени займет восстановление энергосистемы

По словам специалиста, если все пойдет по благоприятному сценарию, то уже летом можно будет восстановить необходимое электроснабжение для всех потребителей практически без отключений.

Если и дальше все будет хорошо, то мы подготовимся к следующему зимнему сезону так, чтобы не отключать потребителей. Но здесь, к сожалению, есть много неопределенных факторов и таких вещей, на которые мы с вами не влияем,

– отметил Александр Харченко.

В то же время, для полного восстановления энергосистемы до уровня, на котором она была до масштабных обстрелов России, придется работать очень долго. Эксперт допускает, что речь идет о 2, 2,5 или даже 3 годах.

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Как будет происходить восстановление

Специалист также выразил убеждение, что речь уже не идет о восстановлении той системы, которая была когда-то. В том числе и довольно старой угольной генерации.

Она уже сама просилась на "покой". Никто не собирается. Речь об экологически чистых эффективных видах генерации электроэнергии, которые присущи именно для Украины,

– уверяет эксперт по энергетике.

По его словам, для Украины естественным будет использование в энергетике биомассы, биогаза. Также есть большие перспективы для развития атомной энергетики.

"Так же будет микс по развитию небольших энергостанций когенерирующих в маленьких и средних городах. Там можно непосредственно на месте обеспечивать и дополнительной генерацией, и теплом", – рассказывает Александр Харченко.

Также в украинском "энегромиксе" после победы будут солнечные и ветровые электростанции.

Ситуация в энергосистеме Украины