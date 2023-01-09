Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також спрогнозував, коли Україна зможе відновити необхідні обсяги електропостачання.

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Скільки часу займе відновлення енергосистеми

За словами фахівця, якщо все йтиме за сприятливим сценарієм, то вже влітку можна буде відновити необхідне електропостачання для всіх споживачів практично без відключень.

Якщо й надалі все буде добре, то ми підготуємось до наступного зимового сезону так, щоб не відключати споживачів. Але тут, на жаль, є багато невизначених факторів і таких речей, на які ми з вами не впливаємо,

– відзначив Олександр Харченко.

Водночас для повного відновлення енергосистеми до рівня, на якому вона була до масштабних обстрілів Росії, доведеться працювати дуже довго. Експерт допускає, що мова про 2, 2,5 чи навіть 3 роки.

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Як відбуватиметься відновлення

Фахівець також висловив переконання, що вже мова не йде про відновлення тієї системи, яка була колись. Зокрема, доволі старої вугільної генерації.

Вона вже сама просилася на "покій". Ніхто не збирається. Мова про екологічно чисті ефективні види генерації електроенергії, які притаманні саме для України,

– запевняє експерт з енергетики.

За його словами, для України природнім буде використання в енергетиці біомаси, біогазу. Також є величезні перспективи для розвитку атомної енергетики.

"Так само буде мікс з розвитку невеликих енергостанцій когенеруючих у маленьких і середніх містах. Там можна безпосередньо на місці забезпечувати і додатковою генерацією, і теплом", – розповідає Олександр Харченко.

Так само в українському "енергоміксі" після перемоги будуть сонячні та вітрові електростанції.

Ситуація в енергосистемі України