Часы Судного дня решили вперед не переводить: сколько осталось до "конца света"

Ученые решили оставить на месте стрелки символических Часов Судного дня. В последний раз их переставляли в январе 2023 года из-за войны России с Украиной и изменения климата.

Ученые из "Вестника ученых-атомщиков" подчеркнули - то, что положение стрелок не изменилось, не означает, что мир стабилен. Скорее наоборот.

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Сколько осталось до "конца света"

На Часах Судного дня до конца света по-прежнему остается 90 секунд. Это в ближайшее время к концу света в истории существования Часов. Такая близость к концу света обусловлена разными глобальными угрозами, которые сейчас существуют в мире.

Среди них война России против Украины, ухудшение ситуации по сокращению ядерных вооружений, климатический кризис и искусственный интеллект.

Не поймите неправильно: оставить стрелки часов на отметке 90 секунд до полуночи – не свидетельствует о том, что мир стабилен. Совершенно наоборот. Правительствам и общинам по всему миру необходимо срочно действовать. И "Вестник" сохраняет надежду и вдохновение учитывая молодое поколение, возглавляющее этот процесс,

– написала президентка "Вестника" Рэйчел Бронсон.

Тревожное заявление ученых

Ученые отметили, что мир все еще можно сделать более безопасным. В официальном заявлении они уточнили, какие вещи приближают мир к судному дню:

"Зловещие тенденции продолжают направлять мир к глобальной катастрофе. Война в Украине и широкая и нарастающая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят огромные средства на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая опасность ядер просчеты.

В 2023 году Земля пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений, а массовые наводнения, лесные пожары и другие климатические катаклизмы затронули миллионы людей по всему миру.

Между тем ускорилось стремительное и тревожное развитие медико-биологических наук и других прорывных технологий, тогда как правительства прилагают лишь слабые усилия, чтобы их контролировать... Но мир можно сделать более безопасным. Стрелки Часов могут отодвинуться от полуночи.

Губернатор Джерри Браун, исполнительный глава "Вестника", сказал, что мир как бы на "Титанике", а лидеры лишь ведут его к катастрофе - большему количеству ядерных бомб, огромным выбросам углекислого газа, опасным патогенам и искусственному интеллекту. Он также уверен, что США, Россия и Китай должны сотрудничать, иначе все обречены.

Только такие великие государства, как Китай, Америка и Россия, могут вернуть нас обратно. Несмотря на глубокие антагонизмы, они должны сотрудничать – иначе мы обречены,

– сказал он.

Билл Най, участвовавший в объявлении "Час Судного дня 2024 года", заявил: "На протяжении десятилетий ученые предупреждали нас об опасностях, с которыми сталкивается человечество. Мы можем столкнуться с крушением, если не начнем лучше созданными нами технологиями. Пора действовать".

В целом начиная с 2019 года стрелки Часов Судного дня передвинулись на 30 секунд вперед. Тогда на них было 2 минуты до конца света.