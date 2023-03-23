Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс говорил, что говорится о двух годах войны с "нынешней интенсивностью".

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Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне,

– заявил Скибицкий.

Он также добавил, что если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше.

Что касается "Шахидов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас из тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.

"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "Шахидов". Но они их не используют так массово, как раньше", – добавил Вадим Скибицкий.

По его словам, это и подтверждает то, что у них нет большого запаса, поэтому россияне экономят.

Обратите внимание! Украинская разведка заявляла, что Россия готовится к длительной войне. Об этом свидетельствуют проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса. Наша разведка говорит, что на территории государства-агрессора планируется ввести военное положение.

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