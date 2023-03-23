Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс говорив, що мовиться про два роки війни з "нинішньою інтенсивністю".

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Скільки часу Росія ще зможе воювати

Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну,

– заявив Скібіцький.

Він також додав, що, якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.

Щодо "Шахідів", то заступник глави розвідки пояснив, що, за українськими підрахунками, у росіян є ще запас з тих партій, які вони отримували наприкінці минулого і на початку цього року.

"У них, ймовірно, залишилося ще близько 200 одиниць "Шахідів". Але вони їх не використовують так масово, як раніше", – додав Вадим Скібіцький.

За його словами, це й підтверджує те, що в них немає великого запасу, тож росіяни економлять.

Зверніть увагу! Українська розвідка заявляла, що Росія готується до довготривалої війни. Про це свідчать проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу. Наша розвідка каже, що на території держави-агресора планують запровадити воєнний стан.

Які прогнози щодо війни у розвідці Литви