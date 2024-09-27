Сколько заявлений на регистрацию оружия уже подали украинцы: в МВД назвали конкретные цифры

Украинцы уже подали немалое количество заявлений в органы полиции на получение различных видов разрешительных документов на оружие. В частности, речь идет о 435 тысячах заявлений.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

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Регистрация оружия

Журналисты поинтересовались у него, сколько заявлений на регистрацию оружия украинцы уже подали в Единый реестр оружия.

На сегодня в органы полиции подано 435 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие. Часть из них подается через Единое окно гражданина,

– сказал он.

Тимченко отметил, что когда МВД вводило работу ЕРЗ в в июне 2023 года, говорили о том, что он полноценно заработает через 3 года.

Заместитель министра добавил, что каждый гражданин, который продлил действие своего разрешения до запуска ЕРЗ, получил бумажную книжечку, что будет действовать 3 года.

"То есть, три года он не будет обращаться в органы полиции, потому что у него не будет такой необходимости. Соответственно, в ЕРЗ обновленная информация по этому лицу поступит тогда, когда он придет к правоохранителям, чтобы продолжить свое разрешение. Итак, последнее бумажное разрешение потеряет силу через три года после запуска реестра, то есть в июне 2026 года. Когда это произойдет, тогда ЕРЗ будет наполненным на 100%", – отметил он.

По его словам, когда Единый реестр оружия заработает полностью, большинство соответствующих процессов перейдут в онлайн-режим и владельцы оружия смогут работать исключительно через Единое окно для гражданина.