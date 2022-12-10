Много ли женщин в армии и как отличается их подготовка от мужской

Пока мобилизация женщин не происходит. Однако в Украинских Вооруженных Силах много женщин добровольиц.

Женщин могут мобилизовать, но пока в этом нет острой необходимости. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Сколько женщин-военнослужащих сейчас в ВСУ

Горбач не назвал количество, однако сказал, что службу проходят очень много военнослужащих женщин. Он добавил, что до полномасштабной войны в процентном соотношении женщин на службе было гораздо больше, где-то примерно 10%. Сейчас в соотношении их меньше, однако это из-за того, что очень возросло количество личного состава. Женщин добровольиц сейчас меньше и они должны полностью соответствовать всем условиям.

Сейчас количество личного состава увеличилось, но в связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в вооруженные силы, и если они полностью отвечают по всем условиям, обратились в качестве добровольцев, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины – командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т.д.

– сказал Горбач.

При этом он сказал, что подготовка к службе женщин от подготовки мужчин ничем не отличается – та же программа.

Остались ли в Украине еще добровольцы в армию

Горбач рассказал, что люди, добровольно приходящие в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и желающие призваться на военную службу, есть всегда.

В частности, сейчас военкоматы могут выбирать и есть те, кому сейчас отказывают. Например, человек не подходит по состоянию здоровья или находится в статусе призывника. Призывники могут поступить только на военную службу по контракту.

По этой же причине сейчас не выдают повестки на блокпостах. Такой потребности пока нет.

В октябре командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, находящихся на военных должностях. 8 тысяч из них – на офицерских должностях, около 5 тысяч – на передовой.