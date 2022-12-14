В ЧВК "Вагнера" завербовали уже 23 тысяч зэков, многие из "новобранцев" – обречены, – ISW

Россия продолжает нести бешеные потери на войне. Именно поэтому вербовка в ЧВК "Вагнер" не сбавляет обороты. Уже известно, что пополнить ряды удалось 23 тысячами зэков.

Как отмечают в Институте по изучению войны, многие эти "новобранцы" буквально обречены. У них высокие шансы пополнить статистику потерь врага на войне.

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"Пушечное мясо" продолжают гнать на фронт

Аналитики ссылаются на Украинский центр сопротивления. Он 13 декабря сообщил, что более 23 тысяч российских заключённых Пригожин уже отправил на передовую. Таким образом, "повар Путина" пытается укрепить свое политическое влияние и позиционировать себя как возможного преемника диктатора из Кремля.

По данным Украинского центра сопротивления, россиянам безразлична судьба зэков. И именно это позволяет Пригожину использовать их в качестве "пушечного мяса". Их бросают на операции с высоким уровнем риска и смертности.

Вчерашние заключенные становятся частью штурмовых отрядов. Как отмечают в Украинском центре сопротивления, командиры групп наблюдают за "вагнеровцами" с помощью аэроразведки. Поэтому они под бдительным оком вынуждены идти вперед, рискуя собственными жизнями. Интересно, что квалифицированный личный состав и руководство ЧВК "Вагнера" в штурмовых операциях не участвует.

Тем временем, украинские военные продолжают получать информацию от местного подполья. Оно рассказывает, куда размещаются "вагнеровцы". И это позволяет бить по их пунктам управления.

"Вагнеровцев" откровенно обманывают

Это доказывает входящий в состав ЧВК "Вагнера" Вячеслав Измайлов. Интервью с ним накануне поделилось российское оппозиционное издание "Медуза". Мужчина рассказал, что ему пообещали 6-месячный контракт, 200 тысяч рублей, льготы для семьи, полную амнистию, а также безопасные позиции в окопах вдоль второй линии фронта.

На самом же деле ни одного из этих обещаний никто не сдержал. После двухнедельной подготовки зеков бросили на передовую, где была очень высока смертность. По словам Измайлова, с его взвода из 90 человек ликвидировали 70.

Напомним, что "вагнеровцев" активно используют для штурма Бахмута. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, из одной штурмовой группы, которая может насчитывать от 10 до 30 бойцов, выживает всего 10%. Те оккупанты, которым удалось выжить, считаются опытными. И они уже руководят "чмобиками", которых гонят после "вагнеровцев".