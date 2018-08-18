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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Сколько долгов списала Россия другим странам за последние 10 лет: космические цифры

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650 миллионов рублей на реставрацию Гаванского Капитолия, которые пообещала еще в 2016-м Валентина Матвиенко, капля в море по сравнению с тем, как Кремль в последние годы по примеру советской империи списывает долги за контроль и хаос на чузоземних территориях.

71,5 миллиарда долларов – столько россияне списали долгов другим странам за последние десять лет.

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Кроме Кубы, которой РФ простила 31 миллиард долларов, повезло Ираку – Кремль списал 12 миллиардов долларов жителям "Меспопотамии". Столько же простили Афганистану.

Династии Инив Путин подарил 9,87 миллиарда долларов. Ливия получила в подарок 4,5 миллиарда "вечнозеленых".

Ташкенту списали 865 миллионов, Кыргызстану повезло почти вдвое меньше – 489 миллионов долларов.

Монголы бесплатно получили 170 миллионов. Африканские страны – более 20 миллиардов долларов.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости России
Источник: 24 канал
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