650 миллионов рублей на реставрацию Гаванского Капитолия, которые пообещала еще в 2016-м Валентина Матвиенко, капля в море по сравнению с тем, как Кремль в последние годы по примеру советской империи списывает долги за контроль и хаос на чузоземних территориях.

71,5 миллиарда долларов – столько россияне списали долгов другим странам за последние десять лет. Читайте также: Сколько россиян против интернет-экстремизма: неожиданные данные Кроме Кубы, которой РФ простила 31 миллиард долларов, повезло Ираку – Кремль списал 12 миллиардов долларов жителям "Меспопотамии". Столько же простили Афганистану. Династии Инив Путин подарил 9,87 миллиарда долларов. Ливия получила в подарок 4,5 миллиарда "вечнозеленых". Ташкенту списали 865 миллионов, Кыргызстану повезло почти вдвое меньше – 489 миллионов долларов. Монголы бесплатно получили 170 миллионов. Африканские страны – более 20 миллиардов долларов. Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.