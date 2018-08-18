Скільки боргів списала Росія іншим країнам за останні 10 років: космічні цифри
650 мільйонів рублів на реставрацію Гаванського капітолію, які пообіцяла ще у 2016-му Валентина Матвієнко, крапля у морі в порівнянні із тим, як Кремль останніми роками за прикладом радянської імперії списує борги за контроль і хаос на чузоземних територіях.
71,5 мільярда доларів – стільки росіяни списали боргів іншим країнам за останні десять років.
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Окрім Куби, якій РФ пробачила 31 мільярд доларів, поталанило Іраку – Кремль списав 12 мільярдів доларів мешканцям "Меспопотамії". Стільки ж пробачили Афганістану.
Династії Инів Путін подарував 9,87 мільярда доларів. Лівія отримала в подарунок 4,5 мільярда "вічнозелених".
Ташкенту списали 865 мільйонів, Киргистану пощастило майже удвічі менше – 489 мільйонів доларів.
Монголи безкоштовно отримали 170 мільйонів. Африканські країни – понад 20 мільярдів доларів.
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