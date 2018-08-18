650 мільйонів рублів на реставрацію Гаванського капітолію, які пообіцяла ще у 2016-му Валентина Матвієнко, крапля у морі в порівнянні із тим, як Кремль останніми роками за прикладом радянської імперії списує борги за контроль і хаос на чузоземних територіях.

71,5 мільярда доларів – стільки росіяни списали боргів іншим країнам за останні десять років. Читайте також: Скільки росіян проти інтернет-екстремізму: неочікувані дані Окрім Куби, якій РФ пробачила 31 мільярд доларів, поталанило Іраку – Кремль списав 12 мільярдів доларів мешканцям "Меспопотамії". Стільки ж пробачили Афганістану. Династії Инів Путін подарував 9,87 мільярда доларів. Лівія отримала в подарунок 4,5 мільярда "вічнозелених". Ташкенту списали 865 мільйонів, Киргистану пощастило майже удвічі менше – 489 мільйонів доларів. Монголи безкоштовно отримали 170 мільйонів. Африканські країни – понад 20 мільярдів доларів. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.