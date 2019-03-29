Сколько дорог можно отремонтировать вместо рекламы кандидатов

Кандидаты на пост президента официально потратили на избирательную кампанию 1 млрд 273 млн гривен. Журналисты 24 канала решили понять, сколько действительно полезного могли бы сделать кандидаты, если бы не тратили столько денег на ведение предвыборных кампаний.

Данные о потраченных кандидатами деньгах были опубликованы в промежуточных финансовых отчетах кандидатов об использовании средств избирательного фонда. Все они размещены на сайте ЦИК 25 марта.

Читайте также: Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей

Для того, чтобы понять, что действительно полезного можно было сделать за эти средства, журналисты 24 канала сравнили эти затраты со стоимостью ремонта дорог и аппаратами ультразвуковой диагностики, которые нужно закупать украинским медучреждениям.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 км дороги, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, составляет 15 млн грн. Средняя стоимость одного аппарата УЗИ, согласно данным госзакупок, составляет 1,5 млн грн. Получается, что расходы каждого кандидата на выборы вполне можно посчитать в практических поступках. Результаты будут выглядеть так:



Общий размер избирательных фондов кандидатов в президенты (в эквиваленте закупки аппаратов УЗИ для больниц с оплатой технического обслуживания одного из них в течение года и капитального ремонта участков дорог)

Также стоит отметить, что приведенные цифры – лишь официальные расходы кандидатов на пост президента на их кампании. Неофициальные расходы, как говорят эксперты, еще больше.

В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандитатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Относительно значительных затрат на рекламу, то это свидетельствует о низком качестве кампании. На рекламу была потрачена каждая вторая гривна из избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. Законодательство некоторых государств Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или же платная политическая реклама вообще запрещена",

– рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидаты подадут после выборов.

Читайте также: Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать