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Сколько еще продлится война на Донбассе: мнение военного эксперта

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По самому оптимистичному сценарию, война на Донбассе может продлиться от трех до пяти лет, – Жданов
По самому оптимистичному сценарию, война на Донбассе может продлиться от трех до пяти лет, – Жданов / Соцсети

Пока что нет никаких предпосылок для окончания войны на Донбассе как со стороны украинской власти, так и со стороны России. Однако все может измениться после захода миротворческих войск ООН на восток Украины.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала ZIK.

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"Представители украинской власти очень хорошо чувствуют себя на своих позициях. Наша война прибыльна и выгодна им. Ведь мы постоянно просим о помощи, идут контрабандные потоки, среди которых и оружие", – подчеркивает специалист.

По его словам, перегруппировка Южного военного округа Вооруженных сил России происходит у наших границ и Крыма, а это в свою очередь не предвещает Украине ничего положительного.

"По Донбассу агрессор не будет принимать резких решений. Впрочем, переформатирование войск РФ является реальной опасностью. К этому надо адаптироваться. Добавлю, что на нашей восточной границе формируются восьмая и двадцатая полевые армии, так называемые "армии резерва". Они готовятся для наступления. РФ выстраивает оборону вдоль всей своей западной границы", – отмечает военный эксперт.

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Правда, как заметил он, если миротворческие войска ООН все же зайдут на территорию Украины, то сценарий событий на Донбассе может быть очень оптимистичным.

Они заходят на Донбасс и дают время незаконным формированиям покинуть территорию. Далее они обезоруживают всех людей. Также войска могут ликвидировать того, кто отказывается отдать оружие. Далее роль местных советов берут на себя временные международные администрации. Они устанавливают инфраструктуру и формируют общественное мнение для выборов. После них происходит передача власти, а войска ООН покидают территорию. Такой период длится от трех до пяти лет. Таким был опыт Югославии,
– резюмирует Жданов.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит срыв развертывания международной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Кроме того, по словам Президента Украины Петра Порошенко, для ввода миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса необходимо, прежде всего, согласие Кремля.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Миротворческий контингент Новости политики
Источник: 24 Канал
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