Скільки ще триватиме війна на Донбасі: думка військового експерта

Наразі немає жодних передумов для закінчення війни на Донбасі як з боку української влади, так і з боку Росії. Однак, все може змінитися після заходу миротворчих військ ООН на Схід України.

Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов у ефірі телеканалу ZIK.

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"Представники української влади дуже добре почуваються на своїх позиціях. Наша війн – прибуткова та вигідна їм. Адже ми постійно просимо про допомогу, йдуть контрабандні потоки, серед яких і зброя", – підкреслює фахівець.

За його словами, перегрупування Південного військового округу Збройних сил Росії відбувається біля наших кордонів і Криму, а це своєю чергою не віщує Україні нічого позитивного.

"Щодо Донбасу агресор не ухвалюватиме різких рішень. Втім, переформатування військ РФ є реальною небезпекою. До цього треба адаптуватися. Додам, що на нашому східному кордоні формуються восьма та двадцята польові армії, так звані "армії резерву". Вони готуються для наступу. РФ вибудовує оборону вздовж усього свого західного кордону", – зазначає військовий експерт.

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Щоправда, як зауважив він, якщо миротворчі війська ООН все ж зайдуть на територію України, то сценарій подій на Донбасі може бути дуже оптимістичним.

Вони заходять на Донбас і дають час незаконним формуванням покинути територію. Далі вони обеззброюють всіх людей. Також війська можуть ліквідувати того, хто відмовляється віддати зброю. Далі роль місцевих рад беруть на себе тимчасові міжнародні адміністрації. Вони встановлюють інфраструктуру та формують громадську думку для виборів. Після них відбувається передача влади, а війська ООН покидають територію. Такий період триває від трьох до п’яти років. Таким був досвід Югославії,

– резюмує Жданов.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готує зрив розгортання міжнародної миротворчої місії ООН на Донбасі. Крім того, за словами Президента України Петра Порошенка, для введення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу необхідною є, перш за все, згода Кремля.