Сколько каждый россиянин платит за аннексию Крыма

Российские оппозиционеры считают, что цена аннексии украинского полуострова можно посчитать для каждого россиянина. Да, один гражданин России через аннексию украинского Крыма ежегодно теряет около 2 тысяч долларов.

Об этом сказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, пишет "Обозреватель".

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Он отмечает, что простые россияне не осознают масштабов своих потерь, поскольку не считают.

Мы как российская оппозиция пытаемся людям говорить – вот цена аннексии Крыма. Если пересчитать на каждого гражданина России, то только прямых финансовых потерь, которые можно отследить по бюджету Российской Федерации, получится от 50 до 100 тысяч рублей на человека в год. Это очень большая сумма – от 1 до 2 тысяч долларов приходится,

– заявил он.

К слову, ранее экс-советник президента России Владимира Путина и экономист Андрей Илларионов рассказал, что Кремль тратит на финансирование пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской около двух миллиардов долларов в год.



К слову, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.