Скільки кожен росіянин платить за анексію Криму: відповідь екс-депутата Держдуми

Російські опозиціонери вважають, що ціну анексії українського півострова можна порахувати для кожного росіянина. Так, один громадянин Росії через анексію українського Криму щорічно втрачає близько 2 тисяч доларів.

Про це сказав російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, пише "Обозреватель".

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Він зазначає, що прості росіяни не усвідомлюють масштабів своїх втрат, оскільки не рахують.

Ми як російська опозиція намагаємося людям говорити – ось ціна анексії Криму. Якщо перерахувати на кожного громадянина Росії, то тільки прямих фінансових втрат, які можна відстежити за бюджетом Російської Федерації, вийде від 50 до 100 тисяч рублів на людину на рік. Це дуже велика сума – від 1 до 2 тисячі доларів припадає, – заявив він.

До слова, раніше екс-радник президента Росії Володимира Путіна та економіст Андрій Ілларіонов розповів, що Кремль витрачає на фінансування проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини близько двох мільярдів доларів на рік.



До слова, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.