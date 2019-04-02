Сколько крымчан подпадают под весенний призыв в российскую армию: печальная цифра

Под весенний призыв в 2019 году в аннексированном Крыму подпадают 2500 местных жителей. Он продлится до 15 июля 2019 года.

Большинство призывников направят на службу в российские регионы. Об этом информируют "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ.

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Так, известно, что большую часть крымчан-призывников направят в воинские части Южного и других военных регионов, подальше от Крыма.

Кстати, одно из стратегических направлений деятельности оккупантов в Крыму – вытеснение местных жителей с ключевых должностей и их замена выходцами из России. В общем, на аннексированном полуострове РФ пытается отправить местных жителей подальше из Крыма, заменив их своими гражданами.

Так, значительная часть бывших военнослужащих военно-морских сил Украины, которые предали присягу и перешли на службу в армию, теперь проходят службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ, подальше от своей маленькой родины.

Отметим, что в прошлом году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4 800 жителей Крыма. А за все время аннексии полуострова, по данным крымских правозащитников, Россия призвала к своей армии около 15 тысяч крымчан.

В то же время, оккупанты продолжают заселять Крым гражданами Российской Федерации. Так, за 5 лет в Крым переехали 70 тысяч россиян.

Как РФ аннексировала Крым?​

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля).



16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования.



18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.