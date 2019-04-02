Скільки кримчан підпадають під весняний призов до російської армії: сумна цифра

Під весняний призов у 2019 році в анексованому Криму підпадають 2500 місцевих жителів. Він триватиме до 15 липня 2019 року.

Більшість призовників направлять на службу у російські регіони. Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на росЗМІ.

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Так, відомо, що більшу частину кримчан-призовників направлять у військові частини Південного та інших військових регіонів, подалі від Криму.

До речі, один зі стратегічних напрямів діяльності окупантів у Криму – витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.

Так, значна частина колишніх військовослужбовців військово-морських сил України, які зрадили присягу та перейшли на службу у російську армію, тепер проходять службу на Північному і Тихоокеанському флотах ВМФ РФ, подалі від своєї маленької батьківщини.

Зазначимо, що торік на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4 800 жителів Криму. А за весь час анексії півострова, за даними кримських правозахисників, Росія призвала до своєї армії близько 15 тисяч кримчан.

Водночас, окупанти продовжують заселяти Крим громадянами Російської Федерації. Так, за 5 років до Криму переїхали 70 тисяч росіян.

Як РФ анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого).



16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.



18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.