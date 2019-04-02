Сколько оккупантов ликвидировали силы ВСУ на Донбассе за март

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе, но получают достойный ответ от украинских военных. В течение марта ряды боевиков понесли больших потерь, ведь бойцам ООС удалось ликвидировать более полусотни оккупантов.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что оккупационные войска ежедневно игнорировали Минские договоренности и провоцировали украинские подразделения огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

Читайте также: Украинские воины метким выстрелом уничтожили вражескую технику и ликвидировали боевика: фото и видео

За март в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различных степеней тяжести. Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушения мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 получили ранения,

– добавил военный.

Он отметил, что эта цифра может быть большей, ведь лидеры боевиков и российские военные постоянно скрывают свои потери на оккупированных территориях.

"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики", – подытожил он.

Отметим, 1 апреля российские оккупационные войска 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, но получили жесткий ответ. Бойцам ВСУ удалось уничтожить двух пророссийских боевиков, еще шесть получили ранения.