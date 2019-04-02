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      Сколько оккупантов ликвидировали силы ВСУ на Донбассе за март

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      Украинские бойцы ликвидировали 56 оккупантов за март
      Украинские бойцы ликвидировали 56 оккупантов за март / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе, но получают достойный ответ от украинских военных. В течение марта ряды боевиков понесли больших потерь, ведь бойцам ООС удалось ликвидировать более полусотни оккупантов.

      Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что оккупационные войска ежедневно игнорировали Минские договоренности и провоцировали украинские подразделения огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

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      За март в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различных степеней тяжести. Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушения мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 получили ранения,
      – добавил военный.

      Он отметил, что эта цифра может быть большей, ведь лидеры боевиков и российские военные постоянно скрывают свои потери на оккупированных территориях.

      "Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики", – подытожил он.

       

      Отметим, 1 апреля российские оккупационные войска 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, но получили жесткий ответ. Бойцам ВСУ удалось уничтожить двух пророссийских боевиков, еще шесть получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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