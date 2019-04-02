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      Скільки окупантів ліквідували сили ЗСУ на Донбасі за березень

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      Українські бійці ліквідували 56 окупантів за березень
      Українські бійці ліквідували 56 окупантів за березень / Фото з відкритих джерел

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі, але отримують гідну відповідь від українських військових. Протягом березня лави бойовиків зазнали великих втрат, адже бійцям ООС вдалося ліквідувати понад півсотні окупантів.

      Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що окупаційні війська щодня ігнорували Мінські домовленості та провокували українські підрозділи вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів.

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      За березень в підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 56 окупантів та близько 85 отримали поранення різних ступенів важкості. Небойові втрати склали 9 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть в результаті суїциду, вбивство), та 16 отримали поранення,
      – додав військовий.

      Він зауважив, що ця цифра може бути більшою, адже лідери бойовиків та російські військові постійно приховують свої втрати на окупованих територіях.

      "Куратори з РФ наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих та поранених, у зв’язку з низьким так званим призовом на "військову службу за контрактом" та не бажанням в останній час захищати так звані кордони республіки", – підсумував він.

       

      Зауважимо, 1 квітня російські окупаційні війська 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, але отримали жорстку відповідь. Бійцям ЗСУ вдалося знищити двох проросійських бойовиків та ще шість отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви
      Джерело: 24 канал
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