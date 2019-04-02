Бойцы ВСУ жестко ответили на обстрелы оккупантов на Донбассе: есть жертвы и раненые

1 апреля российские оккупационные войска 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего трое бойцов были ранены. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

Оккупанты, обстреливая украинские позиции на следующий день после президентских выборов, пять раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом российские оккупанты осуществили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Лебединское, Крымское, Новолуганское, Золотое-4, Зайцево, Новотошкоское и хутора Свободный.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив шестерых оккупантов,

– отметили в штабе.

Также украинским воинам удалось уничтожить ответным огнем машину пехоты российско-оккупационных войск.

С начала суток, 2 апреля, враг из минометов обстрелял украинских защитников в районе поселка Верхнеторецкое. К счастью, потерь среди военных нет.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.