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      Бойцы ВСУ жестко ответили на обстрелы оккупантов на Донбассе: есть жертвы и раненые

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      Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

      1 апреля российские оккупационные войска 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего трое бойцов были ранены. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

      Оккупанты, обстреливая украинские позиции на следующий день после президентских выборов, пять раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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      Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В целом российские оккупанты осуществили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Лебединское, Крымское, Новолуганское, Золотое-4, Зайцево, Новотошкоское и хутора Свободный.

      Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив шестерых оккупантов,
      – отметили в штабе.

      Также украинским воинам удалось уничтожить ответным огнем машину пехоты российско-оккупационных войск.

      С начала суток, 2 апреля, враг из минометов обстрелял украинских защитников в районе поселка Верхнеторецкое. К счастью, потерь среди военных нет.

      Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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