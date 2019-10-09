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      Сколько переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения боевых действий

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      Лишь 22% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения боевых действий
      Лишь 22% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения боевых действий / ua.112.ua

      Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения конфликта планируют 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую возможность в будущем, а 36% – не собираются возвращаться.

      Еще 1% переселенцев планируют вернуться в ближайшее время домой, 19% – затруднились с ответом, 1% – не ответили на вопрос, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

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      В основном не возвращаться на Донбасс планируют те переселенцы, которые сегодня проживают дальше от неподконтрольных Украины территорий.

      Часть переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

      Почему переселенцы посещают оккупированный Донбасс

      • 74% ездят на оккупированный Донбасс для посещения и содержания жилья,
      • 52% – для посещения друзей или семьи,
      • 21% – перевозки имущества,
      • 10% – особые события, например свадьба и похороны,
      • 4% – исследование возможности возвращения,
      • 3% – операции с имуществом (продажа, аренда),
      • 1% – другое,
      • 1% – не ответили на вопрос.

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      Почему переселенцы не ездят на оккупированный Донбасс

      • 47% назвали причиной опасности для жизни,
      • 33% – отсутствие необходимости,
      • 23% – недостаток финансовых возможностей,
      • 16% – здоровье,
      • 17% – политические мотивы,
      • 9% – отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников,
      • 2% – другое,
      • 5% – не ответили на вопрос.

      Наиболее существенными проблемами посещения оккупированных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые затраты и недоступность транспортного сообщения.

      Мониторинг проводила Международная организация миграции в сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в апреле-июне 2019 года во всех подконтрольных власти областях Украины. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица было опрошено с помощью телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью было опрошено 1255 человек, которые пересекают линию разграничения.

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      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Статистика Социологическое исследование Оккупированные территории
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