Сколько переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения боевых действий
Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения конфликта планируют 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую возможность в будущем, а 36% – не собираются возвращаться.
Еще 1% переселенцев планируют вернуться в ближайшее время домой, 19% – затруднились с ответом, 1% – не ответили на вопрос, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.
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В основном не возвращаться на Донбасс планируют те переселенцы, которые сегодня проживают дальше от неподконтрольных Украины территорий.
Часть переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.
Почему переселенцы посещают оккупированный Донбасс
- 74% ездят на оккупированный Донбасс для посещения и содержания жилья,
- 52% – для посещения друзей или семьи,
- 21% – перевозки имущества,
- 10% – особые события, например свадьба и похороны,
- 4% – исследование возможности возвращения,
- 3% – операции с имуществом (продажа, аренда),
- 1% – другое,
- 1% – не ответили на вопрос.
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Почему переселенцы не ездят на оккупированный Донбасс
- 47% назвали причиной опасности для жизни,
- 33% – отсутствие необходимости,
- 23% – недостаток финансовых возможностей,
- 16% – здоровье,
- 17% – политические мотивы,
- 9% – отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников,
- 2% – другое,
- 5% – не ответили на вопрос.
Наиболее существенными проблемами посещения оккупированных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые затраты и недоступность транспортного сообщения.
Мониторинг проводила Международная организация миграции в сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в апреле-июне 2019 года во всех подконтрольных власти областях Украины. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица было опрошено с помощью телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью было опрошено 1255 человек, которые пересекают линию разграничения.
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