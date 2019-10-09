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      Скільки переселенців планують повернутися на Донбас після завершення бойових дій

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      Лише 22% переселенців планують повернутися на Донбас після завершення бойових дій
      Лише 22% переселенців планують повернутися на Донбас після завершення бойових дій / ua.112.ua

      Повернутися на своє попереднє місце проживання на Донбасі після завершення конфлікту планують 22% внутрішньо переміщених осіб. Ще 21% переселенців допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – не збираються повертатися.

      Ще 1% переселенців планують повернутися найближчим часом додому, 19% – не змогли визначитися з відповіддю, 1% – не відповіли на запитання, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на звіт Національної моніторингової системи за соціально-економічними характеристиками внутрішньо переміщених осіб, їхніх домогосподарств, а також про виклики, з якими вони стикаються.

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      Здебільшого не повертатися на Донбас ті переселенці, які сьогодні проживають далі від непідконтрольних Україні територій.

      Частка переселенців, які відвідували непідконтрольні території після переміщення, становить 49%.

      Чому переселенці відвідують окупований Донбас?

      • 74% їздять на окупований Донбас для відвідування та утримання житла,
      • 52% – для відвідування друзів або родини,
      • 21% – перевезення майна,
      • 10% – особливі події, як-от весілля та похорон,
      • 4% – дослідження можливості повернення,
      • 3% – операції з майном (продаж, оренда),
      • 1% – інше,
      • 1% – не відповіли на запитання.

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      Чому переселенці не їздять на окупований Донбас?

      • 47% назвали причиною небезпеку для життя,
      • 33% – відсутність потреби,
      • 23% – брак фінансових можливостей,
      • 16% – здоров'я,
      • 17% – політичні мотиви,
      • 9% – відсутність на тих територіях майна, друзів або родичів,
      • 2% – інше,
      • 5% – не відповіли на запитання.

      Найсуттєвішими проблемами відвідування окупованих територій, на думку переселенців, є: черги на лінії розмежування, великі фінансові витрати та недоступність транспортного сполучення.

      Моніторинг проводила Міжнародна організація міграції у співпраці з центром "Соціальні індикатори" у квітні-червні 2019 року в усіх підконтрольних владі областях України. Зокрема, 4073 внутрішньо переміщені особи було опитано за допомогою телефонного інтерв'ю, 2401 – методом особистого інтерв'ю. Крім того, в травні 2019 року методом особистого інтерв'ю було опитано 1255 осіб, які перетинають лінію розмежування.

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      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Соціологічне дослідження Статистика
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