Скільки переселенців планують повернутися на Донбас після завершення бойових дій

Повернутися на своє попереднє місце проживання на Донбасі після завершення конфлікту планують 22% внутрішньо переміщених осіб. Ще 21% переселенців допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – не збираються повертатися.

Ще 1% переселенців планують повернутися найближчим часом додому, 19% – не змогли визначитися з відповіддю, 1% – не відповіли на запитання, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на звіт Національної моніторингової системи за соціально-економічними характеристиками внутрішньо переміщених осіб, їхніх домогосподарств, а також про виклики, з якими вони стикаються.

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Здебільшого не повертатися на Донбас ті переселенці, які сьогодні проживають далі від непідконтрольних Україні територій.

Частка переселенців, які відвідували непідконтрольні території після переміщення, становить 49%.

Чому переселенці відвідують окупований Донбас?

74% їздять на окупований Донбас для відвідування та утримання житла,

52% – для відвідування друзів або родини,

21% – перевезення майна,

10% – особливі події, як-от весілля та похорон,

4% – дослідження можливості повернення,

3% – операції з майном (продаж, оренда),

1% – інше,

1% – не відповіли на запитання.

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Чому переселенці не їздять на окупований Донбас?

47% назвали причиною небезпеку для життя,

33% – відсутність потреби,

23% – брак фінансових можливостей,

16% – здоров'я,

17% – політичні мотиви,

9% – відсутність на тих територіях майна, друзів або родичів,

2% – інше,

5% – не відповіли на запитання.

Найсуттєвішими проблемами відвідування окупованих територій, на думку переселенців, є: черги на лінії розмежування, великі фінансові витрати та недоступність транспортного сполучення.

Моніторинг проводила Міжнародна організація міграції у співпраці з центром "Соціальні індикатори" у квітні-червні 2019 року в усіх підконтрольних владі областях України. Зокрема, 4073 внутрішньо переміщені особи було опитано за допомогою телефонного інтерв'ю, 2401 – методом особистого інтерв'ю. Крім того, в травні 2019 року методом особистого інтерв'ю було опитано 1255 осіб, які перетинають лінію розмежування.

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