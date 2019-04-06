Сколько православных храмов построили в Украине за время независимости

В Украине после обретения ею независимости почти тридцать лет назад построили около 4 тысяч православных храмов. Это свидетельствует о высокой религиозности народа.

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время освящения в Житомире накупольних крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира, передает "Укринформ".

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"На протяжении независимости Украинского государства было построено около 4 тысяч православных храмов. Если углубиться в историю, то в одной стране на протяжении такого короткого времени не было построено столь большого количества православных храмов", – отметил он.

Епифаний добавил, что сейчас по всей Украине приходы продолжают строить и освящать новые церкви.

Сотни храмов нашей единой поместной украинской Православной церкви находятся в состоянии построения, и каждый год мы совершаем десятки освящений новопостроенных храмов. Это свидетельствует о том, что наш народ является высоко религиозным,

– подчеркнул митрополит.

Он призвал христиан продолжать строить святыни и ценить возможность свободно приходить в храмы помолиться. Митрополит добавил, что сегодня церковь является фундаментом и духовной составляющей Украины.

"Если не будет церкви, то не будет государства, и наоборот, если не будет государства, то не будет и церкви. Потому что церковь является фундаментом и духовной составляющей Украинского государства. Если мы и дальше будем укреплять и развивать нашу единую поместную украинскую Православную церковь, то она станет той духовной основой, на которой мы построим свою целостную независимую европейскую, демократическую Украину", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Как появилась Православная церковь Украины? В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новообразованную Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединились 116 приходов.