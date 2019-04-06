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      Скільки православних храмів збудували в Україні за час незалежності

      1069 Читать новость на русском
      В Україні за час незалежності побудували близько 4 тисяч храмів
      В Україні за час незалежності побудували близько 4 тисяч храмів / cg.gov.ua

      В Україні після здобуття нею незалежності майже тридцять років тому побудували близько 4 тисяч православних храмів. Це свідчить про високу релігійність народу.

      Про це розповів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній під час освячення в Житомирі накупольних хрестів кафедрального храму святого рівноапостольного князя Володимира, передає "Укрінформ".

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      "Протягом незалежності Української держави було збудовано близько 4 тисяч православних храмів. Якщо заглибитися в історію, то в жодній країні впродовж такого короткого часу не було збудовано настільки великої кількості православних храмів", – зауважив він.

      Епіфаній додав, що наразі по свій Україні парафії продовжують споруджувати і освячувати нові церкви.

      Сотні храмів нашої єдиної помісної української Православної церкви перебувають у стані побудови, і щороку ми звершуємо десятки освячень новозбудованих храмів. Це свідчить про те, що наш народ є високо релігійним,
      – наголосив митрополит.

      Він закликав християн продовжувати будувати святині та цінувати можливість вільно приходити в храми помолитися. Митрополит додав, що сьогодні церква є фундаментом і духовною складовою України.

      "Якщо не буде церкви, то не буде держави, і навпаки, якщо не буде держави, то не буде і церкви. Тому що церква є фундаментом і духовною складовою Української держави. Якщо ми надалі будемо утверджувати і розбудовувати нашу єдину помісну українську Православну церкву, то вона стане тією духовною основою, на якій ми збудуємо свою цілісну незалежну європейську, демократичну Україну", – наголосив предстоятель ПЦУ.

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.

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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Епіфаній Будівництво
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