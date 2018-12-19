Сколько продлится процесс перехода приходов в Православную Церковь Украины: Ответ эксперта

Большую роль в переходе украинских храмов в Православную церковь Украины играет человеческий фактор. Именно поэтому спрогнозировать точное время, которое потребуется, чтобы завершить этот процесс – очень трудно.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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По его словам, даже на Объединительном соборе не стали судить о времени перехода основных святынь Почаевской и Киево-Печерской лавр в Единую поместную церковь.



Киево-Печерская лавра

Семенюк подчеркнул, что весь процесс будет происходить в рамках действующего законодательства.

Относительно людей сложно что-то прогнозировать: могут возникать конфликты и провокации. Большая ответственность сейчас лежит на священниках. Важно, чтобы они не приводили к конфликтам, а наоборот, старались искать взаимопонимание между людьми и в духе мира, согласия и молитвы вести прихожан к объединению,

– отметил он.

И добавил – если кто-то не хочет объединяться, тогда нужно хотя бы мирно сосуществовать и не создавать поводов к спорам.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.