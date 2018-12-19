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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Скільки триватиме процес переходу парафій до Православної церкви України: відповідь експерта

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      Велику роль у переході українських храмів до Православної церкви України відіграє людський фактор. Саме тому спрогнозувати точний час, який знадобиться, щоб завершити цей процес – дуже важко.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      За його словами, навіть на Об'єднавчому соборі не стали судити про час переходу основних святинь, Почаївської та Києво-Печерської лавр, до Єдиної помісної церкви.

      Києво-Печерська лавра
      Києво-Печерська лавра

      Семенюк наголосив, що весь процес відбуватиметься у рамках чинного законодавства.

      Щодо людей складно щось прогнозувати: можуть виникати конфлікти й провокації. Велика відповідальність зараз лежить на священиках. Важливо, щоб вони не призводили до конфліктів, а навпаки, старалися шукати порозуміння між людьми й в дусі миру, злагоди та молитви вести парафіян до об'єднання,
      – зазначив він.

      І додав – якщо хтось не хоче об'єднуватись, тоді потрібно хоча б мирно співіснувати й не створювати приводів до суперечок.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія УПЦ МП Законодавство
      Джерело: 24 канал
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