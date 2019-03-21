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      Сколько Россия потеряла из-за санкций и какие из них наиболее эффективные

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      Порошенко подписал указ о введении в действие санкций против России
      Порошенко подписал указ о введении в действие санкций против России / Фото из открытых источников

      Антироссийские санкции – многогранны и действенны. Некоторые весьма существенно влияют на российскую экономику. Хотя санкции не действуют так, чтобы Кремль прекратил войну.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

      Читайте также: Почему ЕС "забыл" наложить санкции на офицера ФСБ, который руководил захватом украинских кораблей

      Как отмечает дипломат, в частности, санкции по Крыму в основном формальные. Но тормозят развитие полуострова, не позволяют решать вопрос с питьевой водой.

      С 2014 года Россия потеряла 10% ВВП экономики. Из них 6% – из-за санкций по Донбассу. Россия не может модернизировать флот. Даже на 15% не выполнила планы по космосу из-за запрета поставок западных комплектующих. Это миллиардные убытки, обладающие отложенным действием. Плюс замораживание роста зарплат и пенсий. И если завтра санкции отменят, то Россия еще долго будет приходить в себя,
      – убежден Александр Хара.

      Как рассказывает эксперт, санкции отталкивают от российского бизнеса западные компании, а российские олигархи не могут свободно передвигаться по западным странам. Российский олигарх Дерипаска из-за санкций потерял 7,5 миллиардов долларов. Банки отказали ему в кредитах, некоторые западные компании отказались заключать сделки. Хотя санкции не действуют так, чтобы Кремль прекратил войну и началась серьезный разговор о выводе войск и возвращении территорий под контроль Украины.

      Какие санкции против России ввела Украина?
      Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто был привлечен к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобному.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Война на Донбассе Санкции Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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