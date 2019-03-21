Скільки Росія втратила через санкції і які з них ефективні

Антиросійські санкції – багатогранні і дієві. Деякі досить суттєво впливають на російську економіку. Хоча санкції не діють так, щоб Кремль припинив війну.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує дипломат, зокрема, санкції по Криму здебільшого формальні. Але гальмують розвиток півострова, не дозволять вирішувати питання з питною водою.

З 2014 року Росія втратила 10% ВВП економіки. З них 6% – через санкції по Донбасу. Росія не може модернізувати флот. Навіть на 15% не виконала плани щодо космосу через заборону постачання західних комплектуючих. Це мільярдні збитки, що мають відкладену дію. Плюс замороження росту зарплат і пенсій. І якщо завтра санкції скасують, то Росія ще довго оговтуватиметься,

– переконаний Олександр Хара.

Як розповідає експерт, санкції відштовхують від російського бізнесу західні компанії, а російські олігархи не можуть вільно пересуватися західними країнами. Російський олігарх Дерипаска через санкції втратив 7,5 мільярдів доларів. Банки відмовили йому в кредитах, деякі західні компанії відмовилися укладати угоди. Хоча санкції не діють так, щоб Кремль припинив війну і почалася серйозна розмова про виведення військ і повернення територій під контроль України.

Які санкції проти Росії ввела Україна? Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто був залучений до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.