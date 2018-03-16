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Сколько российский "Газпром" должен Украине: озвучена сумма

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"Газпром" должен Украине деньги

На сегодняшний день согласно решениям судов российский монополист "Газпром" должен Украине 8,5 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире Радио НВ.

"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день, после решения Стокгольмского арбитража, это уже почти 8,50 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов долларов – по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции" , – рассказал Гройсман.

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"Мы не обсуждаем решение Стокгольмского суда. А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", – убежден премьер.

По его словам, в данном случае есть только один вопрос – это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это возможно благодаря международным процедурам.

"Сегодня Нафтогаз и Минюст этим занимаются до описи и ареста имущества", –отметил Гройсман

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости политики Украина – Россия Газовый конфликт Газпром
Источник: 24 Канал
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