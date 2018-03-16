Скільки російський "Газпром" винен Україні: озвучено суму

На сьогоднішній день за рішеннями судів російський монополіст "Газпром" винен Україні 8,5 мільярдів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі Радіо НВ.

"Газпром нам винен гроші. На сьогоднішній день, після рішення Стокгольмського арбітражу, це вже майже 8,5 мільярдів доларів: 2,5 мільярди доларів за рішенням Стокгольма і ще 6 мільярдів доларів – за рішенням українських судів за позовом Антимонопольного комітету і Міністерства юстиції", – розповів Гройсман.

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"Ми не обговорюємо рішення Стокгольмського суду. А ось Росія в черговий раз показала, що вона нехтує міжнародним правом і відмовляється поки що виконувати рішення арбітражу, який є абсолютно справедливим", – переконаний прем'єр.

За його словами, в даному випадку є тільки одне питання – це дії України сьогодні по примусовому стягненню. Це можливо завдяки міжнародним процедурам.

"Сьогодні Нафтогаз і Мін'юст цим займаються аж до опису та арешту майна", – зазначив Гройсман

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.