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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Сколько стоили инаугурации украинских президентов

      1385 Читати новину українською
      По чему президентская "булава"
      По чему президентская "булава" / 24 канал

      Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоитса 20 мая. Официальная церемония вступления президента Украины на должность не может считаться каким-то особенно дорогим шоу – с декорациями, артистами и техническим обеспечением. И все же определенные деньги из кармана украинцев на инаугурацию всегда выделяются.

      24 канал поинтересовался – сколько ранее было потрачено бюджетных (читай – наших с вами) денег, чтобы вручить президенту "булаву". Помним, что гривна последние годы подвергалась головокружительным скачкам и падениям. Поэтому сравниваем суммы, потраченные на инаугурации, с минимальной на тот момент заработной платой.

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      Как сообщили в ответ на запрос 24 канала в Государственном управлении делами, для проведения официальных мероприятий по случаю принятия присяги украинскому народу Виктором Ющенко кассовые расходы составили 1 миллион 446 тысяч гривен. На проведение мероприятий по случаю инаугурации Президента Украины Виктора Януковича – 1 миллион 790 тысяч гривен, Петра Порошенко – 1 миллион 284 тысячи гривен.

      Минимальная заработная плата в январе 2005 года (во время инаугурации Ющенко), была 262 гривны, в феврале 2010 года (инаугурация Януковича) – 869 гривен, в июне 2014 (инаугурация Порошенко) – 1218 гривен.

      Получается, чтобы оплатить инаугурацию Ющенко, чуть больше 5500 украинцев должны отдать свои "минималки". Принять на президентский пост Януковича стоило более 2000 минимальных зарплат. А Порошенко обошелся в "всего" чуть больше 1000 "минималок".

      Вартість інавгурацій

      Сколько "минималок" стоили инаугурации президентов

      Смотрите видео про инавгурации президентов Украины:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Петр Порошенко Инаугурация Зеленского Президент Украины Виктор Янукович Виктор Ющенко Деньги Инфографика Бюджет
      Источник: 24 канал
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