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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Скільки коштували інавгурації українських президентів

      2860 Читать новость на русском
      По чому президентська "булава"
      По чому президентська "булава" / 24 канал

      Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Офіційна церемонія вступу президента України на посаду не може вважатися якимось особливо дорогим шоу – з декораціями, артистами та технічним забезпеченням. Та все ж певні гроші з кишені українців на інавгурацію завжди виділяються.

      24 канал поцікавився – скільки раніше було витрачено бюджетних (читай – наших з вами) грошей, щоб вручити президенту "булаву". Пам'ятаємо, що гривня останні роки зазнавала карколомних коливань і падінь. Тому порівнюємо суми, витрачені на інавгурації, з мінімальною на той час заробітною платою.

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      Як повідомили у відповідь на запит 24 каналу у Державному управлінні справами, для проведення офіційних заходів з нагоди складання присяги українському народові Віктором Ющенком касові видатки склали 1 мільйон 446 тисяч гривень. На проведення заходів з нагоди інавгурації Президента України Віктора Януковича – 1 мільйон 790 тисяч гривень, Петра Порошенка – 1 мільйон 284 тисячі гривень.

      Мінімальна заробітна плата у січні 2005 року (під час інавгурації Ющенка), була 262 гривні, у лютому 2010 (інавгурація Януковича) – 869 гривень, у червні 2014 (інавгурація Порошенка) – 1218 гривень.

      Виходить, щоб сплатити інавгурацію Ющенка, трохи більше 5500 українців мали б віддати свої "мінімалки". Прийняти на президентську посаду Януковича коштувало понад 2000 мінімальних зарплат. А Порошенко обійшовся у "всього" трохи більше 1000 "мінімалок".

      Вартість інавгурацій
      Скільки "мінімалок" коштували інавгурації президентів

      Дивіться відео про інавгурацію президентів України:

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      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
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      Теги: Інавгурація Зеленського Публікації Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Віктор Янукович Віктор Ющенко Гроші Інфографіка Бюджет
      Джерело: 24 канал
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