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      Сколько стоит такси из аэропорта в мировых столицах: инфографика

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      Сколько стоит такси из аэропорта / unsplash.com

      Специалисты проанализировали стоимость такси из аэропорта в 140 столицах. Оказалось, что в Киеве такси сравнительно недорогое. Где оно дороже других – читайте ниже.

      Чтобы сориентировать путешественников, сколько им придется оплатить за переезд из аэропорта, эксперты туристического метапоиска momondo.ua составили рейтинг стран с самыми высокими ценами на такси.

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      В своих подсчетах специалисты опирались на стоимость проезда у авторизованных перевозчиков из аэропортов с наибольшим пассажиропотоком. По итогам анализа среднемировая стоимость такси из аэропорта колеблется на отметке в 664 грн (25 евро), а среднее расстояние из аэропорта к городам составляет почти 21 километр.

      Киев занимает 84 место в общем рейтинге и делит его со столицей Марокко – Рабатом. Чтобы доехать из аэропорта "Борисполь" в центр столицы, туристам придется заплатить 16 евро или около 441 гривны.

      Такая поездка обойдется путешественникам почти в 13 раз дешевле, чем в Токио, и в 6 раз бюджетнее, чем в Рейкьявике или Осло. Это достаточно демократическая стоимость за путь в 35 километров из аэропорта до центра Киева.

      Самое дорогое такси

      Максимальная стоимость поездки из терминала в город зафиксирована в Токио – 5 561 грн. Именно столько стоит такси из Международного аэропорта Нарита, расположенного в одноименном городе в 71,5 км от центра японской столицы.

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      Цены на такси в городах, которые заняли второе и третье места, вдвое ниже – при том, что это одни из самых дорогих столиц Европы: Осло и Рейкьявик. Туристам, которые прибыли в Кефлавик и аэропорт Осло, придется заплатить 2 780 грн. Чуть меньше, 2 502 грн составит стоимость поездки из международных хабов до центра Ниццы, Лондона и Вашингтона. А завершают топ-10 рейтинга аэропорты Парижа и Сеула – Шарль-де-Голль и Инчхон. Дорога оттуда в город стоит от 1 172 до 1 563 грн.


      Самое дорогое такси из аэропорта в мире / инфографика 24 канала

      Самое дешевое такси

      А самые дешевые такси в странах СНГ и Африки. При этом минимальная стоимость проезда из аэропорта до столицы в Ташкенте – 55 грн. Добраться до центра Душанбе или Туниса можно чуть дороже – за 83 грн, а до центра Банжула, Бисау или Катманду – за 111 грн.

      При этом список столичных городов с наиболее удаленными от центра аэропортами не всегда совпадает с рейтингом городов с самыми дорогими услугами такси. Больше всего километров (более 70 км) придется преодолеть гостям Токио, где цена трансфера также самая высокая. Много времени уйдет на дорогу в Сеуле (60 км), Никосии (60 км), Дакаре (56 км) и Куала Лумпуре (55 км). Практически в сердце города расположены столичные аэропорты Анголы, Республики Конго, Катара, Эстонии и Гондураса.


      Самое дешевое такси из аэропорта в мире / инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Публикации авиация Путешествия Инфографика
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