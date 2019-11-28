Сколько стоит такси из аэропорта в мировых столицах: инфографика

Специалисты проанализировали стоимость такси из аэропорта в 140 столицах. Оказалось, что в Киеве такси сравнительно недорогое. Где оно дороже других – читайте ниже.

Чтобы сориентировать путешественников, сколько им придется оплатить за переезд из аэропорта, эксперты туристического метапоиска momondo.ua составили рейтинг стран с самыми высокими ценами на такси.

К теме: Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы

В своих подсчетах специалисты опирались на стоимость проезда у авторизованных перевозчиков из аэропортов с наибольшим пассажиропотоком. По итогам анализа среднемировая стоимость такси из аэропорта колеблется на отметке в 664 грн (25 евро), а среднее расстояние из аэропорта к городам составляет почти 21 километр.

Киев занимает 84 место в общем рейтинге и делит его со столицей Марокко – Рабатом. Чтобы доехать из аэропорта "Борисполь" в центр столицы, туристам придется заплатить 16 евро или около 441 гривны.

Такая поездка обойдется путешественникам почти в 13 раз дешевле, чем в Токио, и в 6 раз бюджетнее, чем в Рейкьявике или Осло. Это достаточно демократическая стоимость за путь в 35 километров из аэропорта до центра Киева.

Самое дорогое такси

Максимальная стоимость поездки из терминала в город зафиксирована в Токио – 5 561 грн. Именно столько стоит такси из Международного аэропорта Нарита, расположенного в одноименном городе в 71,5 км от центра японской столицы.

Советуем прочитать: Какие действуют штрафы за перевозку детей без автокресел в мире: инфографика

Цены на такси в городах, которые заняли второе и третье места, вдвое ниже – при том, что это одни из самых дорогих столиц Европы: Осло и Рейкьявик. Туристам, которые прибыли в Кефлавик и аэропорт Осло, придется заплатить 2 780 грн. Чуть меньше, 2 502 грн составит стоимость поездки из международных хабов до центра Ниццы, Лондона и Вашингтона. А завершают топ-10 рейтинга аэропорты Парижа и Сеула – Шарль-де-Голль и Инчхон. Дорога оттуда в город стоит от 1 172 до 1 563 грн.



Самое дорогое такси из аэропорта в мире / инфографика 24 канала

Самое дешевое такси

А самые дешевые такси в странах СНГ и Африки. При этом минимальная стоимость проезда из аэропорта до столицы в Ташкенте – 55 грн. Добраться до центра Душанбе или Туниса можно чуть дороже – за 83 грн, а до центра Банжула, Бисау или Катманду – за 111 грн.

При этом список столичных городов с наиболее удаленными от центра аэропортами не всегда совпадает с рейтингом городов с самыми дорогими услугами такси. Больше всего километров (более 70 км) придется преодолеть гостям Токио, где цена трансфера также самая высокая. Много времени уйдет на дорогу в Сеуле (60 км), Никосии (60 км), Дакаре (56 км) и Куала Лумпуре (55 км). Практически в сердце города расположены столичные аэропорты Анголы, Республики Конго, Катара, Эстонии и Гондураса.



Самое дешевое такси из аэропорта в мире / инфографика 24 канала

К слову: Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика