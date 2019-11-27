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      Скільки коштує таксі з аеропорту у світових столицях: інфографіка

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      Скільки коштує таксі з аеропорту / unsplash.com

      Фахівці проаналізували вартість таксі з аеропорту у 140 столицях. Виявилося, що у Києві таксі порівняно недороге. Де воно найдорожче – читайте нижче.

      Щоб зорієнтувати мандрівників, скільки їм доведеться сплатити за переїзд з аеропорту, експерти туристичного метапошуку momondo.ua склали рейтинг країн з найвищими цінами на таксі.

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      У своїх підрахунках фахівці спиралися на вартість проїзду в авторизованих перевізників з аеропортів з найбільшим пасажиропотоком. За підсумками аналізу середньосвітова вартість таксі з аеропорту коливається на позначці в 664 грн (25 євро), а середня відстань з аеропорту до міст становить майже 21 кілометр.

      Київ займає 84 місце в загальному рейтингу і ділить його зі столицею Марокко – Рабатом. Щоб доїхати з аеропорту "Бориспіль" в центр столиці, туристам доведеться заплатити 16 євро або близько 441 гривні.

      Така поїздка обійдеться мандрівникам майже в 13 разів дешевше, ніж в Токіо, і в 6 разів бюджетнішою, ніж у Рейк'явіку або Осло. Це досить демократична вартість за шлях в 35 кілометрів з аеропорту до центру Києва.

      Найдорожче таксі

      Максимальна вартість поїздки з терміналу до міста зафіксована в Токіо – 5 561 грн. Саме стільки коштує таксі з Міжнародного аеропорту Наріта, розташованого в однойменному місті в 71,5 км від центру японської столиці.

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      Ціни на таксі в містах, які посіли друге і третє місця, вдвічі нижче – при тому, що це одні з найдорожчих столиць Європи: Осло і Рейк'явік. Туристам, які прибули в Кефлавік і аеропорт Осло, доведеться заплатити 2 780 грн. Трохи менше, 2 502 грн, складе вартість поїздки з міжнародних хабів до центру Ніцци, Лондона і Вашингтона. А завершують топ-10 рейтингу аеропорти Парижа і Сеула – Шарль-де-Голль та Інчхон. Дорога звідти до міста коштує від 1 172 до 1 563 грн.


      Найдорожче таксі з аеропорту у світі / інфографіка 24 каналу

      Найдешевше таксі

      А найдешевшими є таксі у країнах СНД та Африки. При цьому мінімальна вартість проїзду з аеропорту до столиці в Ташкенті – 55 грн. Дістатися до центру Душанбе або Туніса можна трохи дорожче – за 83 грн, а до центру Банжулі, Біссау або Катманду – за 111 грн.

      При цьому список столичних міст з найбільш віддаленими від центру аеропортами не завжди збігається з рейтингом міст з найдорожчими послугами таксі. Найбільше кілометрів (понад 70 км) доведеться подолати гостям Токіо, де ціна трансферу також найвища. Багато часу піде на дорогу в Сеулі (60 км), Нікосії (60 км), Дакарі (56 км) і Куала Лумпурі (55 км). Практично в серці міста розташовані столичні аеропорти Анголи, Республіки Конго, Катару, Естонії і Гондурасу.


      Найдешевше таксі з аеропорту у світі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Інфографіка Публікації авіація Подорожі
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