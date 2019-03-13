Сколько субсидий наличными выплатили в Украине за первый день

В первый день монетизированных выплат субсидий украинцы получили через "Ощадбанк" 350 миллионов гривен наличными.

12 марта "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными тем, кто не являются пенсионерами и кому субсидию назначили до 31 декабря 2018 года.

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Такие люди могут получить субсидию "живыми деньгами" через систему денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка". Для этого достаточно показать паспорт и идентификационный номер.

В первый день выплат через "Быструю копейку" получатели получили субсидии на сумму 19,4 миллиона гривен. Эти деньги были оформлены 11 тысячами 172 переводами, сообщили в правительстве.

На банковские карты получателей субсидий зачислено 204 тысячи 224 перевода на сумму 333,4 миллиона гривен.

Как будут выплачивать монетизированные субсидии пенсионерам?Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – с 4 по 25 марта.