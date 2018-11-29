Сколько Украине стоили протесты "евробляхеров": данные от ГФС

Бюджет Украины ежедневно терял около 45 миллионов гривен от перекрытия пунктов пропуска владельцами нерастаможенных авто на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

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24 канал писал о подсчетах Львовской таможни ГФС. Так, из-за блокирования пунктов пропуска владельцами "евроблях" в среднем за сутки в госбюджет не поступило 30 миллионов гривен.

В Государственной фискальной службе Украины отмечают, что из-за протестов "евробляхеров" больше всего потеряла именно Львовская таможня. Там также обнародовали общую сумму ущерба для бюджета.

Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 миллионов гривен,

— сообщили в ГФС.

В общем, в течение акций протеста размер поступлений от таможен на западных границах Украины сократился до 145 миллионов гривен за сутки против 189 миллионов, которые эти таможни приносят обычно.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.