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      Сколько Украине стоили протесты "евробляхеров": данные от ГФС

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      В ГФС озвучили потери бюджета из-за протестов водителей авто на еврономерах
      В ГФС озвучили потери бюджета из-за протестов водителей авто на еврономерах / Фото из открытых источников

      Бюджет Украины ежедневно терял около 45 миллионов гривен от перекрытия пунктов пропуска владельцами нерастаможенных авто на еврономерах.

      Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

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      24 канал писал о подсчетах Львовской таможни ГФС. Так, из-за блокирования пунктов пропуска владельцами "евроблях" в среднем за сутки в госбюджет не поступило 30 миллионов гривен.

      В Государственной фискальной службе Украины отмечают, что из-за протестов "евробляхеров" больше всего потеряла именно Львовская таможня. Там также обнародовали общую сумму ущерба для бюджета.

      Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 миллионов гривен,
      — сообщили в ГФС.

      В общем, в течение акций протеста размер поступлений от таможен на западных границах Украины сократился до 145 миллионов гривен за сутки против 189 миллионов, которые эти таможни приносят обычно.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости политики Авто на еврономерах Новости Украины Государственная фискальная служба Пошлина Авто
      Источник: 24 Канал
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