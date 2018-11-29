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      Скільки Україні коштували протести "євробляхарів": дані від ДФС

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      У ДФС озвучили втрати бюджету через протести водіїв авто на єврономерах
      У ДФС озвучили втрати бюджету через протести водіїв авто на єврономерах / Фото з відкритих джерел

      Бюджет України щодня втрачав близько 45 мільйонів гривень від перекриття пунктів пропуску власниками нерозмитнених авто на єврономерах.

      Про це повідомляє прес-служба ДФС України. 

      Читайте також: Скільки отримав бюджет від розмитнення перших "євроблях" за новими правилами

      24 канал писав про підрахунки Львівської митниці ДФС. Так, через блокування пунктів пропуску власниками "євроблях" у середньому за добу до держбюджету не надходило 30 мільйонів гривень.

      У Державній фіскальній службі України зазначають, що через протести "євробляхарів" найбільше втратила саме Львівська митниця. Там також оприлюднили загальну суму збитків для бюджету.

      Через блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць ДФС власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 мільйонів гривень,
      — повідомили в ДФС.

      Загалом, протягом акцій протесту розмір надходжень від митниць на західних кордонах України скоротився до 145 мільйонів гривень за добу проти 189 мільйонів, які ці митниці приносять зазвичай.

      Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини політики Авто на єврономерах Новини України Авто Мито Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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