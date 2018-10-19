Сколько заказных нападений на активистов зафиксировано за год: какие из них раскрыты

Нападения на активистов продолжаются. Сегодня, 19 октября, утром титушки облили нечистотами журналиста-расследователя и общественного активиста Дмитрия Гнапа на Полтавщине. Полиция злоумышленника сразу же не задерживала. Однако дело по факту хулиганства открыла. Сами общественные активисты продолжение террора против себя связывают с отсутствием имен заказчиков в материалах следствия.

Утро в Шишаках на Полтавщине. Журналиста и общественного деятеля Дмитрия Гнапа облили нечистотами, когда он пришел на выездное заседание облсовета, чтобы помешать депутатам раздерибанить местные газовые месторождения.

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"Сессия в июле месяце закончилась тем, что было украдено 14 газовых месторождений. Сегодня они продолжили этот свой ударный путь. Наше присутствие здесь помешало им украсть больше месторождений. И передали сомнительным фирмам сегодня без аукционов 4 месторождения", – отметил общественный деятель, журналист Дмитрий Гнап.

На Гнапа напали титушки под руководством соратника Ильи Кивы Сергея Чередниченко – утверждает журналистка Кристина Бердинских, ставшая свидетелем событий. Полиция, тем временем, просто ничего не делала. В результате сообщили, что открыли уголовное дело по статье "хулиганство".

Так же полиция бездействовал, и когда люди Кивы облили зеленкой общественного активиста Виталия Шабунина. Позже журналисты идентифицировали среди нападавших на Шабунина работников полиции охраны. После расследования их быстро расформировали. И нападавших на активиста никто не задержал, они не на скамье подсудимых.

С начала года в Украине произошло, по крайней мере, 55 заказных нападений на активистов.

Это убийства, избиения, повреждения имущества, поджоги авто. Чаще всего страдают антикоррупционные общественные активисты, экологи, те кто борются с загрязнением рек, парков с застройщиками, а также правозащитники,

– отметила правозащитница Татьяна Печончик.

Полиция задержала нападавших только в нескольких резонансных случаях. В частности, в деле нападения на одесских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненка и Олега Михайлика, атовца Виталия Олешко и херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. То, что нападения продолжаются, сами активисты связывают с тем, что правоохранители не установили ни одного заказчика преступления.

В Одессе некоторые общественные активисты прекращают заниматься общественной деятельностью из-за этого постоянного перманентного давления. Если не будут найдены заказчики по этим делам, тогда общественных активистов, действительно, будут продолжать убивать,

– подчеркнул глава одесской ячейки Автомайдана Виталий Устименко.

"МВД вместо проведения расследования, занимается политикой и дискриминацией против жертв нападений для того, чтобы сказать, что на активистов нападать можно, если эти люди вам не нравятся", – отметил председатель общественной организации "Неравнодушные" Сергей Стерненко.

На этой неделе на антикоррупционном комитете о результатах расследований отчитывался начальник следственного управления полиции. Подтвердил, что заказчиков по одному из преступлений не нашли. "В рамках уголовных производств, которые были упомянуты, заказчики еще сейчас не установлены", – заявил начальник главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

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Комитет должен обратиться к Арсену Авакову с просьбой заслушать его по ситуации в парламенте. Однако, президентская фракция сорвала кворум, ни один член которого на заседание не явился. Из-за этого принять решение парламентарии не смогли.

Кто такой Дмитрий Гнап?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.