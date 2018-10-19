12:44
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Сколько заказных нападений на активистов зафиксировано за год: какие из них раскрыты

      41 Читати новину українською

      Нападения на активистов продолжаются. Сегодня, 19 октября, утром титушки облили нечистотами журналиста-расследователя и общественного активиста Дмитрия Гнапа на Полтавщине. Полиция злоумышленника сразу же не задерживала. Однако дело по факту хулиганства открыла. Сами общественные активисты продолжение террора против себя связывают с отсутствием имен заказчиков в материалах следствия.

      Утро в Шишаках на Полтавщине. Журналиста и общественного деятеля Дмитрия Гнапа облили нечистотами, когда он пришел на выездное заседание облсовета, чтобы помешать депутатам раздерибанить местные газовые месторождения.

      Читайте также: На журналиста Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот на Полтавщине: подробности

      "Сессия в июле месяце закончилась тем, что было украдено 14 газовых месторождений. Сегодня они продолжили этот свой ударный путь. Наше присутствие здесь помешало им украсть больше месторождений. И передали сомнительным фирмам сегодня без аукционов 4 месторождения", – отметил общественный деятель, журналист Дмитрий Гнап.

      На Гнапа напали титушки под руководством соратника Ильи Кивы Сергея Чередниченко – утверждает журналистка Кристина Бердинских, ставшая свидетелем событий. Полиция, тем временем, просто ничего не делала. В результате сообщили, что открыли уголовное дело по статье "хулиганство".

      Так же полиция бездействовал, и когда люди Кивы облили зеленкой общественного активиста Виталия Шабунина. Позже журналисты идентифицировали среди нападавших на Шабунина работников полиции охраны. После расследования их быстро расформировали. И нападавших на активиста никто не задержал, они не на скамье подсудимых.

      С начала года в Украине произошло, по крайней мере, 55 заказных нападений на активистов.

      Это убийства, избиения, повреждения имущества, поджоги авто. Чаще всего страдают антикоррупционные общественные активисты, экологи, те кто борются с загрязнением рек, парков с застройщиками, а также правозащитники,
      – отметила правозащитница Татьяна Печончик.

      Полиция задержала нападавших только в нескольких резонансных случаях. В частности, в деле нападения на одесских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненка и Олега Михайлика, атовца Виталия Олешко и херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. То, что нападения продолжаются, сами активисты связывают с тем, что правоохранители не установили ни одного заказчика преступления.

      В Одессе некоторые общественные активисты прекращают заниматься общественной деятельностью из-за этого постоянного перманентного давления. Если не будут найдены заказчики по этим делам, тогда общественных активистов, действительно, будут продолжать убивать,
      – подчеркнул глава одесской ячейки Автомайдана Виталий Устименко.

      "МВД вместо проведения расследования, занимается политикой и дискриминацией против жертв нападений для того, чтобы сказать, что на активистов нападать можно, если эти люди вам не нравятся", – отметил председатель общественной организации "Неравнодушные" Сергей Стерненко.

      На этой неделе на антикоррупционном комитете о результатах расследований отчитывался начальник следственного управления полиции. Подтвердил, что заказчиков по одному из преступлений не нашли. "В рамках уголовных производств, которые были упомянуты, заказчики еще сейчас не установлены", – заявил начальник главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

      Читайте также: Дерибан газовых недр: Гнап рассказал о кражах Полтавского облсовета

      Комитет должен обратиться к Арсену Авакову с просьбой заслушать его по ситуации в парламенте. Однако, президентская фракция сорвала кворум, ни один член которого на заседание не явился. Из-за этого принять решение парламентарии не смогли.

      Кто такой Дмитрий Гнап?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Полиция журналисты Новости Полтавы Покушение на активиста Михайлика Виталий Шабунин Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП
       19 октября , 10:24
      "Карпаты" лишились пятерых игроков
       10 января 2017 , 16:56
      Матч "Аякс" – "Динамо" в 1/8 Юношеской лиги УЕФА обслужит скандальный судья
       19 февраля 2017 , 20:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук