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      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры

      Финансовая грамотность 102 Читати новину українською

      Украина взялась выполнять обязательства перед МВФ и начала реформу ГФС. В первую очередь разделили таможню и налоговую. Разделить, объединить, потом опять разделить – это дело не хитрое. И суть мало в чем меняет.

      Зарплата в налоговой службе

      И наступил второй этап. Конкурс на главу налоговой и конкурс на главу таможни. По идее, выбор тех людей, которые начнут одну из самых важных и сложных реформ в стране. Должны будут быть квалифицированы с одной стороны, а с другой объявят нещадную борьбу коррупции. 

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      В общем, такая была идея – переделать службу в сервисную, выгнать всех коррупционеров, нанять новых людей с чистой и не запятнанной репутацией, готовых работать, а не зарабатывать на откатах. У МВФ так точно такая была идея. И, думается, у украинского общества тоже.

      А теперь началось исполнения. Объявили, значит, конкурс и установили зарплату. И зарплата эта, у главы налоговой, должна составить 24 тысячи гривен. Сейчас с такой зарплатой на кировоградщине комбайнеров ищут. И не всегда находят.

      Там, как всегда, конечно же, будут надбавки и разного рода премии, так уж повелось в украинском государственном секторе. И в сумме выйдет целых 60-70 тысяч гривен. Чуть больше двух тысяч долларов.

      А теперь внимание вопрос. Кого хотят найти на эти деньги? Зачем объявлять конкурс, когда вы уже условиями по зарплате ставите заслон перед всеми потенциальными вменяемыми кандидатами. Перед кандидатами, которые могут выполнить поставленную задачу. Или у тех, кто объявляет конкурс, другое виденье задач?

      Спросите у рекрутеров, сколько айтишников они могли бы найти на такую зарплату. Не сразу после ВУЗа, а хотя бы имеющих опыт 3-5 лет. Сколько руководителей в корпоративном секторе пришло бы на эту работу? И вы сразу поймете, что никого качественного найти нельзя.  Даже на новую зарплату Коболева, 500 тысяч гривен в месяц, вы вряд ли найдете. Потому что люди, способные выполнить эту работу, сейчас получают гораздо больше.

      Высокие должности для коррупционеров

      Попробуйте найти менеджмент в показательный в этом плане IT-сектор с такой зарплатой. Меньше 20 тысяч долларов – вы не найдете. Эти люди, которые нам нужны, сейчас зарабатывают гораздо больше. Они работают в корпоративном секторе, получают высокую зарплату, находятся в зоне комфорта – их жизнь устроена.

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      И им надо перейти на госслужбу, жить в бункере, нарваться тут же на уголовные дела от прокурату и СБУ, работать с людьми, которые работать не хотят и не привыкли, полностью испортить себе жизнь. И все это они должны сделать, понизив свой доход более чем в 10 раз? Как вы думаете, как много людей пойдут на такое?

      Кого можно найти на такую зарплату на такую высокую должность? Только идиота или коррупционера. Что ж, конкурс позволит отсеять идиотов. Останутся одни коррупционеры. И мы будем бороться с коррупцией в таможне под руководством коррупционера.

      Причем не бывшего коррупционера, который перешел на светлую сторону. Как было когда то в Британии, когда они брали контрабандистов бороться с контрабандой. Нет, придет тот, кто видит своей целью продолжение коррупции. 

      Если человеку не платит государство, ему кто-то платит другой. Не публично, а в конверте. И результат тогда получает не государство, не украинские налогоплательщики, а кто-то другой.

      via GIPHY

      Есть ли в Украине достойные зарплаты

      Да, люди те еще животные и они любят деньги, и это нормально. Особенно люди, которые потратили много сил и здоровья на работу над собой, на свое образование, на свою карьеру. Они хотят получать много денег и у них есть такая возможность в Украине, не уезжая в Польшу, работая честно и не воруя.

      В Украине есть много честных людей, зарабатывающих 10, 20, 50 и 100 тысяч долларов в месяц. Люди, которые могут выполнить эту задачу, которые имеют соответствующую квалификацию, опыт и образование, не пойдут волонтерами. 

      А если пойдут, то через пару месяцев к ним придет жена (муж) и скажет, что "давай завязывать". Потому что есть такое понятие, как "уровень жизни". Как школы для детей, как привычка к путешествиям, как затраты на активы, которые уже есть. И волонтерство не работает.

      Поэтому давайте честно. Либо надо проводить конкурс с высоким уровнем зарплаты, либо не проводить вообще. Потому что пока это выглядит профанацие и очередной дискредитацией реформ.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Зарплата Государственная таможенная служба Финансы Деньги Государственная налоговая служба Финансовая грамотность
      Источник: 24 канал
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