Сколько женщин служат в ВСУ

В Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин проходят службу по контракту.

В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

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Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях.

В 2016 году впервые в истории Украины произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции.

Это приблизило Украину к стандартам НАТО,

– говорится в сообщении.

Ранее в Словении 55-летняя генерал-майор Аленка Эрменц стала первой женщиной, которая возглавила Генеральный штаб.