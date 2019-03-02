Сколько женщин служат в ВСУ
В Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин проходят службу по контракту.
В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.
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Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях.
В 2016 году впервые в истории Украины произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции.
Это приблизило Украину к стандартам НАТО,
– говорится в сообщении.
Ранее в Словении 55-летняя генерал-майор Аленка Эрменц стала первой женщиной, которая возглавила Генеральный штаб.
Источник: 24 канал
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