Скільки жінок служить у ЗСУ
У Збройних силах України майже 25 тисяч жінок проходять службу за контрактом.
У цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок, повідомили у прес-службі місії України при НАТО.
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Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах.
У 2016 році вперше в історії України відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції.
Це наблизило Україну до стандартів НАТО,
– йдеться у повідомленні.
Раніше у Словенії 55-річна генерал-майор Аленка Ерменц стала першою жінкою, яка очолила Генеральний штаб.
Джерело: 24 канал
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