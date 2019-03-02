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      Скільки жінок служить у ЗСУ

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      Скільки жінок служить у ЗСУ
      Скільки жінок служить у ЗСУ / Фото з Facebook-сторінки місії України при НАТО

      У Збройних силах України майже 25 тисяч жінок проходять службу за контрактом.

      У цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок, повідомили у прес-службі місії України при НАТО.

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      Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах.

      У 2016 році вперше в історії України відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції.

      Це наблизило Україну до стандартів НАТО,
      – йдеться у повідомленні.

      Раніше у Словенії 55-річна генерал-майор Аленка Ерменц стала першою жінкою, яка очолила Генеральний штаб.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України НАТО
      Джерело: 24 канал
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