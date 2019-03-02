Скільки жінок служить у ЗСУ

У Збройних силах України майже 25 тисяч жінок проходять службу за контрактом.

У цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок, повідомили у прес-службі місії України при НАТО.

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Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах.

У 2016 році вперше в історії України відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції.

Це наблизило Україну до стандартів НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Раніше у Словенії 55-річна генерал-майор Аленка Ерменц стала першою жінкою, яка очолила Генеральний штаб.