Она была прикована к постели: в Киеве скончалась учительница, которую спасли из Олешков

В Киеве 6 ноября скончалась 56-летняя учительница Елена Пироженко, которую недавно эвакуировали из оккупированных Олешек. Женщина была прикована к постели и тяжело болела после того, как весной потеряла мужа.

Об этой утрате "Суспильне" рассказала исполняющая обязанности директора коммунального учреждения "Олешковское опорное учебное заведение № 4" Надежда Штанько. Она отметила, что бывшую учительницу физической культуры вывезли из города на машине скорой помощи в ходе гуманитарной миссии. Однако спасти здоровье женщины, подорванное в условиях оккупации, в столице не удалось.

Что известно об Елене Пироженко

Это наша бывшая учительница. Она была прикована к постели. Весной 2023 года в Олешках умер ее муж. Во время гуманитарной миссии женщину вывезли из города на машине скорой помощи. Она скончалась 6 ноября,

– сообщила Надежда Штанько.

По словам коллег, женщина раньше профессионально занималась спортом. Елена Пироженко была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и выступала в составе сборной тогдашнего Советского Союза.

Ученики и преподаватели вспоминают ее как исключительно доброго, искреннего и отзывчивого человека, который всегда умел выслушать и найти подход к каждому ребенку.

Как проходила эвакуация из города

Эвакуация жителей Олешок проводилась во время пятидневного прекращения огня, которое началось 27 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Эта договоренность должна была гарантировать режим тишины и безопасные условия для выезда мирного населения.

Сейчас в оккупированном городе до сих пор остаются мирные жители, которые не имеют возможности выехать на свободную территорию Украины. К тому же российские военные воспользовались гуманитарной паузой для укрепления позиций, ротации подразделений и переброски новой техники и боеприпасов.

Кроме того, в МВА сообщили, что жители Олешек не получают помощь, доставленную в ходе гуманитарной миссии. Те горожане, которым удалось ее получить, жаловались, что продуктов не хватит и на неделю.