Как сообщила пресс-служба королевского двора Норвегии, сердце монарха остановилось в 06:35.

Каковы подробности?

"С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался. Король мирно ушел из жизни в университетской больнице Осло, Рикшоспитали", – говорится в официальном заявлении королевского дворца.

Накануне состояние здоровья монарха резко ухудшилось, поэтому королева Соня и кронпринц Хакон отменили все публичные мероприятия, чтобы находиться у его постели. Норвежцы массово собирались у дворца в Осло, чтобы выразить свою поддержку королевской семье.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре отменил свой визит в Германию и выразил соболезнования от имени всей нации. Он отметил, что весь народ Норвегии разделяет боль утраты вместе с королевской семьей.

Болезнь и последние дни монарха

Харальд V находился в больнице с 17 августа, где проходил курс лечения от редкого заболевания крови – гемолитической анемии. Во время госпитализации у него также диагностировали бактериальную инфекцию в крови.

Все это время обязанности регента страны исполнял его 53-летний сын, кронпринц Хакон.



Норвежцы приносили цветы в королевский дворец / Фото: NRK

Самый пожилой монарх Европы

Харальд V оставался самым пожилым монархом Европы и исполнял обязанности главы государства с 1991 года. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем в последние годы, в частности установку кардиостимулятора в 2024 году, он неоднократно отвергал возможность отречения от престола, подчеркивая, что его присяга перед парламентом дана на всю жизнь.