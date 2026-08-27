На Тернопольщине попрощались с защитником Николаем Григусом

Во вторник, 25 августа, в Залозецкой общине Тернопольской области состоялась церемония прощания с военнослужащим. Николай Григус погиб 26 июня 2024 года.

С тех пор он считался пропавшим без вести. Об этом написал глава Залозецкой территориальной общины Андрей Нога.

Что известно о трагедии?

Николай Григус родился 29 января 1991 года. Он проживал в посёлке Залозцы в Тернопольской области.

Воин погиб еще 26 июня 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Сокол в Донецкой области. Однако лишь недавно результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель Николая Григуса.

Мы часто говорим о цене независимости. Сегодня мы особенно остро ощущаем, какова она. Цена нашей свободы – жизнь наших Героев. Тех, кто отдал самое дорогое, защищая Украину, наши семьи, наши дома и наше право жить под сине-желтым флагом,

– написал Нога.

Церемония прощания с защитником состоялась 25 августа.

Также во вторник, 25 августа, в городе Рожище на Волыни во время прохождения реабилитации скончался военнослужащий Алексей Калюх. Мужчине было 56 лет.