З того часу він вважався зниклим безвісти. Про це написав голова Залозецької територіальної громади Андрій Нога.

Що відомо про трагедію?

Микола Григус народився 29 січня 1991 року. Він мешкав у селищі Залізці на Тернопільщині.

Воїн загинув ще 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сокіл на Донеччині. Однак, лиш нещодавно результати експертизи ДНК підтвердили загибель Миколи Григуса.

Ми часто говоримо про ціну незалежності. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо, якою вона є. Ціна нашої свободи — життя наших Героїв. Тих, хто віддав найдорожче, захищаючи Україну, наші родини, наші домівки та наше право жити під синьо-жовтим прапором,

– написав Нога.

Церемонія прощання із захисником відбулась 25 серпня.

Також у вівторок, 25 серпня, у місті Рожище на Волині під час проходження реабілітації помер військовослужбовець Олексій Калюх. Чоловікові було 56 років.