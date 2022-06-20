Скоординировали с Анджеем нашу позицию, – Зеленский о разговоре с Дудой и другой дипроботе
20 июня 2022 , 23:48Читати новину українською
Пока ВСУ избивают кафиров, наши политики и дипломаты ведут борьбу на дипломатическом фронте. Сейчас все идет удачно – на нашей стороне весь цивилизованный мир.
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам на 117-й день войны. Свое выступление он посвятил политическим и дипломатическим победам Украины.
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