Скоро Россию шокирует волна оккупантов, которые вернутся без рук и ног

По имеющейся информации, санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 7 апреля 2022 года достигли 46 тысяч человек. Безвозвратные санитарные потери (погибшие) составили 19 тысяч человек.

Оккупантам дали прикурить

В целом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 65 тысяч. Ситуация с суточной пропускной возможностью в лечебных учреждениях Ростовской, Белгородской и Курской областей, а также в полевых госпиталях – стабильно сложная.

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Российская Федерация в попытке скрыть реальные потери своего оккупационного контингента в Украине задерживала передачу трупов родственникам на достаточно продолжительные сроки. Некоторые тела, например, до сих пор содержатся в моргах лечебных учреждений Беларуси.



В России опасаются, что количество безногих оккупантов шокирует общество / Скриншот видео

К этой тактике умалчивания потерь добавилась еще одна. Российские оккупанты, которые получили ранения, в результате которых они потеряли конечности, задерживаются в лечебных учреждениях значительно дольше. Это вызвано намерением командования ВС РФ не травмировать и деморализовывать население наплывом в обществе молодых людей без рук и ног.

Это тем временем создает дополнительную нагрузку на лечебные учреждения и реабилитационные центры.

Актуальное – официальные данные по потере российских оккупантов в войне с Украиной: смотрите видео