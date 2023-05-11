Скоро сможем объявить очень важные новости, – Зеленский в обращении к украинцам

Президент Владимир Зеленский 11 мая традиционно обратился к украинцам. Он поблагодарил воинов и подразделений, особенно отличившихся в защите государства с начала этой недели.

Он также подчеркнул, что каждый точный удар наших героев – это сохранившиеся жизни украинцев. Кроме того, президент анонсировал важные новости для оборонного сектора Украины.

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Президент поблагодарил украинских воинов

В обращении Зеленский особо выделил несколько бригад, отметившихся на этой неделе на поле боя. Среди них:

ОСУВ "Хортица" – 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

ОСУВ "Таврия" – 44-я отдельная артиллерийская бригада имени Гетьмана Даниила Апостола, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка и 79-я отдельная бригада;

ОСУВ "Одесса" – 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Отдельно президент также отметил 63-ю отдельную механизированную бригаду.

"Умеют ребята "минусовать" вражескую технику на поле боя. Благодарю вас!" – подчеркнул Зеленский.

О важных совещаниях и решениях

Президент Украины сообщил, что сегодня, как всегда, был на связи с командующими и разведкой, провел несколько совещаний относительно наших международных усилий. Более того, Зеленский анонсировал важные изменения.

Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами,

– заинтриговал Зеленский.

Кроме того, встретился также со специальным советником Президента Бразилии по международным вопросам. Зеленский еще раз пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы он увидел "героизм украинцев своими глазами, нашу реальную настроенность на мир для всей украинской земли, для всех наших городов и общин, которые сейчас терпят удары российских террористов".

По его словам, это единый комплексный и единый реалистичный план возвращения покоя не только украинскому народу, но и всем народам планеты, стремящихся к жизни без агрессий.

Зеленский анонсировал правоохранительную реформу

Президент сообщил, что одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 2027 года.

"Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, – добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантируем эти основы нового общественного договора, которые очевидно определяются сейчас при защите нашего государства", – объяснил президент.

Зеленский акцентировал, что органы правопорядка должны работать таким образом, чтобы украинцы в каждой сфере чувствовали себя защищенными, а система была справедливой.

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