На скорости 140 километров в час: погибшие в ДТП на Херсонщине подростки снимали гонки

На Херсонщине в страшной аварии погибли 4 несовершеннолетних друзей, которые ехали в одной машине. Стало известно, что юноши каталась со скоростью 140 километров в час и снимали это на видео.

В частности последнее видео они выложили незадолго до гибели. Об этом сообщают СМИ и говорят, что несовершеннолетние ехали очень быстро.

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Подростки снимали на видео езду со скоростью 140 километров в час

Ребята перед страшной аварией снимали видео, которое и выложили в соцсети.

В салоне внедорожника – шестеро друзей. За рулем 15-летний подросток. На спидометре скорость за 140 километров в час,

– говорится в сообщении.

Из-за сильного столкновения с деревом, 4 парней погибли. Всех погибших похоронили сегодня – 25 октября.

Еще 2 пассажира авто находятся в больнице. Один из них – 17-летний пострадавший находится в реанимации, еще один – с травмами средней степени тяжести в больнице Великой Александровки. У него, по словам врачей, – рваные раны.

"Он совсем ничего не помнит, он помнит только выход из дома, как он пошел гулять", – рассказала мама одного из юношей.

15-летнего погибшего парня часто видели за рулем

Издание пишет, что все ребята были из небедных семей. Авто Touareg принадлежало дяде одного из погибших. Хоть парню было только 15 лет, его часто видели за рулем этой машины.

Умел и хорошо управлял машиной. Все время проводились беседы с детьми, что без разрешения взрослых, без прав, нельзя за руль садиться,

– заявила директор школы, где учился погибший.

Местные жители рассказали журналистам, что в тот трагический вечер юноши праздновали день рождения одного из них.

"Был у друга день рождения, то они выпили и поехали кататься", – заявили их знакомые. Пока неизвестно, откуда у подростков было спиртное и почему они ехали посреди ночи в машине без родителей.

Коротко о страшной аварии на Херсонщине